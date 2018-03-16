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Üsküplü, esir kampından kaçmayı başardı

Mehmetçik Kûtulamâre heyecan ve aksiyon dolu bölümüyle seyirciyi ekrana bağladı. Uzun süredir kaçış planı yapan Üsküplü, başlattığı isyan sırasında Komutan Bernard’ı öldürerek esir kampından kaçmayı başardı.

Üsküplü, esir kampından kaçmayı başardı

16 Mart 2018 15:53

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Özgü Kaya ve Serdar Gökhan gibi isimlerin yer aldığı Mehmetçik Kûtulamâre, yayınlanan her bölümüyle izleyicide merak uyandırıyor. 

Güçlü prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yayınlanan son bölümünde Üsküplü, örgütlediği Osmancık Taburu neferleriyle esir kampında isyan başlattı.

Osmancık Taburu askerleri başlattıkları isyanla İngiliz askerlerini oyalarken, Üsküplü kargaşadan faydalanıp Komutan Bernard’ı öldürerek esir kampından kaçmayı başardı. 

Öte yandan Cox’un gönderdiği zehri içip rahatsızlanan Victoria, hastaneye götürüldüğü sırada Cox’un adamları tarafından kaçırıldı. Yüzbaşı Şefik, Arap tüccarlarla yaptığı toplantıda hainlere gözdağı verse de Neccar ve Cox, Victoria’yı saklamak için yeni bir anlaşma yaptı. Musab’ın ihanetini öğrenen Said ise Cox’un adamları tarafından yakalanarak esir edildi. Niyazi’nin rüyasında oğlunu gördüğü sahne ise herkesi duygulandırdı. 

Üsküplü bundan sonra ne yapacak? Esir kampındaki isyan nasıl sonuçlanacak? Said, Cox’un adamlarının elinden kurtulabilecek mi? Yüzbaşı Şefik’in Victoria’nın kaçışının ardından planı ne olacak? Bu ve daha fazla soru Mehmetçik Kûtulamâre’nin 22 Mart Perşembe günü TRT 1’de yayınlanacak yeni bölümünde cevap bulacak.

 

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