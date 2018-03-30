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Üsküplü, esir neferleri kurtarabilecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmetçik Kûtulamâre, nefes kesen yeni bölümüyle ekrana geldi. Üsküplü‘nün esir kampından kaçtığı ve kamptaki arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçtiği bölümüyle izleyenleri ekrana bağlayan Mehmetçik Kûtulamâre gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekti.

Üsküplü, esir neferleri kurtarabilecek mi?

30 Mart 2018 13:13
Üsküplü, esir neferleri kurtarabilecek mi? - Tıkla İzle

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Mehmetçik Kûtulamâre’nin yayınlanan son bölümünde Üsküplü, Robert’in arabasını çölde bozarak durdurdu. Arabayı tamir etmeye çalışan askerleri öldürdükten sonra Komutan Robert’in de boğazını kesen Üsküplü, arabayı alarak Kut’ül Amare’ye gitti. Burada Yüzbaşı Şefik’le buluşan Üsküplü, esir kampındaki neferleri, nakledildikleri sırada baskın yaparak kurtarmak için plan yaptı. Daha sonra Yüzbaşı Şefik ve askerleriyle birlikte yol güzergahına giden Üsküplü, baskının yapılacağı yeri belirledi. Bu sırada Cox, Üsküplü‘nün bir casus olduğunu ve nakil sırasında baskın yapıp esirleri kaçırmak için kamptan kaçtığını anladı. 

Üsküplü ve Yüzbaşı Şefik’in esirleri kurtarma planı işe yarayacak mı? Cox, Üsküplü‘nün bu planına karşı nasıl hareket edecek? Cox’un adamlarının elinden kurtulmaya çalışan Said’in akıbeti ne olacak? Bu ve daha fazla sorunun cevabı Mehmetçik Kûtulamâre’nin 5 Nisan Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümünde ortaya çıkacak.
 

 

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