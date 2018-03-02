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Üst geçide çarpan tır alev alev yandı

Antalya’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı. Tır şoförü, çevredeki esnaf tarafından alev alev yanan aracın içinden son anda kurtarıldı.

Üst geçide çarpan tır alev alev yandı

02 Mart 2018 19:09
Üst geçide çarpan tır alev alev yandı - Tıkla İzle

Kaza bugün 16.00 sıralarında Gazi Bulvarı Düden Kavşağındaki yaya üst geçidin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 DN 0203 ve 06 DN 0204 dorse plakalı tır, Düden Kavşağına geldiği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın 100 metre ilerisinde bulunan yaya üst geçidinin refüjdeki demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın ardından alev almaya başlayan tırı gören çevredeki bazı esnaf, hemen yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Diğer esnaflar ise araç içerisindeki Erdoğan Ç.'yi dışarıya çıkarttı. Müdahalelere rağmen tır sönmeyince, durum polis ve itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı tır şoförünü ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından bir sürücü, tırın bir aracı solladıktan sonra üst geçide çarptığını ve daha sonra alev almaya başladığını anlattı.  

Suat Metin - Memiş Akın

Etiketler: antalya, TIR, yangın

 

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