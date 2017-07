Usta: "Mucize ortaya çıkarmak hiç birimizin haddine değil"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve bazı yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel konular üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yapılan sohbet toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan başkan Muharrem Usta, Trabzon'dan büyük bir katılım ile sporun her cephesinin temsilcileri ile bir arada olduklarını belirterek, "Trabzon, futbol delinince çok önemli bir şehir. Her dönem olduğu gibi transferlerin çok konuşulduğu, takımların yeni sezonda neler yapabileceği ile ilgili gündemin tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sezon ligler çok heyecanlı olacak, bu sene ligler çok güçlü olacak gibi söylemleri her sezon duyarız. Ya da bu sene öyle oyuncular geldi ki inanılmaz bir sezon bizi bekliyor cümlesini muhtemelen aslında biz her sezon duyuyoruz. Taraftarlar açısından bakılınca kim geldi, kim gitti noktasında şekillenen bir gündem medyada daha çok gündemlerinde tutuyorlar. Bilinmesini isteriz ki, transfer dönemlerinin cazibesi yılın 2 döneminde aynı hızla ve aynı heyecanla hep olur. Biz, içinde bulunduğumuz dönemi en önemli dönem, en cazibeli dönem diye görürüz. Muhtemelen bir yıl sonra bu sene konuşulan her şeyi unutup, gelecek senenin transferleri ve takımların durumunu konuşuruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de futbolun içinde bulunduğu şartlar gereği çok zor bir süreçten geçiyoruz"

Usta, Türkiye'de futbolun içinde bulunduğu şartlar gereği çok zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Sadece bu yıl için değil, son yıllarda ağır bir yükün altında geçtiğimize şahit oluyoruz. Hem sportif anlamda hem de ekonomik anlamda. Türkiye'de futbol ekonomik anlamda büyük sorunlarla boğuşan, o büyük sorunlar içerisinden çıkıp yol almaya çalışan bir mecra. Bu genel yapı içerisinde Trabzonspor'un ayrıcalıklı bir yeri yok. Trabzonspor da hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda Türkiye ile paralel bir mecrada yoluna devam ediyor. Hepimiz inanır ve görürüz ki aslında transfer yapmak bu dönemlerde yöneticileri de, başkanları da fazlasıyla heyecanlandıran konulardır. Bu dönemlerde başarılı olanlar en çok transfer yapanlardır diye bir algı vardır. Transferler yapılır, çok takımlar bunu yapmıştır ama yapılan transferleri ve takımların ekonomik anlamda düzeneği iyi bir şekilde yürümüyorsa, kabul edilebilir bir düzeniniz yoksa hangi sistem içerisinde olur ise olsun sonuç hüsran oluyor" dedi.

"Sabır işi camiamızı sıkmaya başladı"

Bir birinden değerli iki unsur ile karşı karşı olduklarını belirten Usta, "Biri ekonomi biride tabi ki başarı. Biz de Trabzonspor'da buna önem vermeye çalışıyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Sportif olarak işimiz zor. Ekonomik tarafta da işimizin daha da zor olduğunu biliyoruz. Bütün kulüpler başarı isterler, hele adınız Trabzonspor ise başarı daha çok beklenir. Kabul edilebilir başarıyı isterler, biz uzun süredir camiamıza sabır telkin ediyoruz. Biliyorum ki bu sabır işi bizim camiamızı sıkmaya başladı. Belki de tarihten en fazla sabır gösterilen bir dönemden geçiyoruz. Yıkmadan gitmek istiyoruz. Önemli olan bir şey yaparken, üst üste iyisini koyarak gitmek istiyoruz. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Trabzonspor, içinden geçtiğimiz duruma baktığımızda yeni bir bina inşa ediyoruz. Geldiğimiz nokta belki de en kritik noktadır. Takımımız iskeleti olan bir takım haline geldi diyebiliriz. Ya da kabul edilebilir bir iskeleti vardır diyebiliriz. Eksiklerimizi de biliyoruz. Yapılması gerekenler belli. Eğer bu sene geçen seneden daha iddialı bir takım olacaksak ve başarılı olacaksak buna göre hareket etmeliyiz" diye konuştu.

"Kur farkı zorluyor"

Muharrem Usta, yaşanan kur farkı nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki yıllık Trabzonspor’un kur farkı ve faizden kaynaklanan 100-120 milyon TL üzerine yük geliyor. Gerçekten çok büyük bir rakam. Trabzonspor için tarifi imkansız bir rakamı konuşuyoruz. Önümüze iki yol çıkıyor, başarı yerine burayı yapılandırmamız gerekiyor. Başarı gelmeden de Trabzonspor'un gelirinin artmadığını görüyoruz. Kazandığınız maçlara göre hasılat, kombine, reklamlar bütün bunların hepsi sportif başarı ile geliyor. Çok büyük miktarlarda başarı yakalamamız gerekiyor. Önümüzde zor yıllarımız hala olacak. Bütün camiamızın bu 50 yılık çınarın, bu büyük markanın geleceğe sağlık yürüyebilmesi için kulübümüze sahip çıkması gerekiyor. Biz de dahil gelip geçiciyiz, tek baki olan Trabzonspor'dur. Dün, bugün olduğu gibi yarın da konuşulacak.’’

"Mucize ortaya çıkarmak hiç birimizin haddine değil"

Trabzonspor’un sürdürülebilir bir sportif başarısı olması gerektiğini vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı, "Bu ille de şampiyonluk olacak diye bir şey yok. Trabzonspor, zirveye oynayan bir kulüp kimliğine sahip olması lazım. 20-25 sene sonra Trabzonspor, büyüklüğünü taşıyamazsa ileride sadece başarıları ile övünen, az taraftarı olan bir kulüp oluruz. Mucize ortaya çıkarmak hiç birimizin haddine değil. Ne sizler, ne bizler, ne Trabzonspor camiası Trabzonspor’dan mucizeleri tabi ki beklememeli. Kulübün de kabul edilebilir başarı düzeyindeki seviyeleri ihmal etmemesi gerekiyor. Takım kurmak kısa sürede olan bir şey değil, 2 ya da 3 senede iyi bir takım haline gelebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor iyi olsun diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Muharrem Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"En az eksiği olan takım haline geldiğinizde başarıları yakalamış bir takım haline geliyorsunuz. Bu makamlar olağanüstü ızdırap veren yerler. Bizlerin hayatında kendi işlerimiz de var. Kendi işlerinizin iyi ya da kötü gitmesini bir yana bırakıp, Trabzonspor iyi olsun diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Trabzonspor, büyüklüğüne yaraşır bir şekilde hayatına devam edecek. Buradan tüm camiamıza söz vererek onların bize güvenmesini sahip çıkmasını istiyorum.’’

Gökmen Şahin - Ozan Köse