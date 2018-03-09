Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti | Ercan Yazgan(Kapıcı Cafer) kimdir, nerelidir, neden öldü, kaç yaşında öldü?

Ercan Yazgan (Kapıcı Cafer) öldümü? Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan'dan üzücü haber geldi. Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Ercan Yazgan kimdir, nerelidir, neden öldü kaç yaşında öldü? Ercan Yazgan ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğmuştur.

Tuncay Özinel Tiyatrosu, Aıştı. 1989 yılında Bizimkiler dizisindeki Kapıcı Cafer tiplemesiyle herkes tanıdı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide Kapıcı Cafer karakterini canlandırırken; Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Uğurtan Sayıner, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı. Bülent Kayabaş ile Tiyatro yaptı.

1986 yılında Perihan Abla dizisinde, Perran Kutman, Şevket Altuğ, Tuluğ Çizgen, Cihat Tamer gibi oyuncularla oynadı. 1994 yılında senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Kaygısızlar dizisinde Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Tuluğ Çizgen, Şoray Uzun, Yılmaz Köksal, Çiçek Dilligil gibi oyuncularla oynadı. Birçok film ve dizide rol aldı.Ercan Yazgan yakalandığı verem hastalığını uzun tedavi süresinden sonra yendi.

Ercan Yazgan üçüncü evliliğini tiyatrocu İdil hanım ile yaptı. Oyuncu Buket Dereoğlu üvey kızıdır. Buket Dereoğlu'nun annesi İdil hanım, ikinci evliliğini 1976 yılında Ercan Yazgan ile yapmıştır.

Ercan Yazgan'ın dördüncü eşi Ceyhan hanımdan Tuğçe ve oyuncu Billur Yazgan (d. 1 Ekim 1985) adında iki kızı ile Bilgehan adında bir oğlu vardır.

2015 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı ve Hande Doğandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun başrollerde olduğu "Bana Masal Anlatma" filminde Ercan Yazgan da rol alırken Yılmaz Erdoğan, Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun da konuk olarak filmde oynadılar.

ERCAN YAZGAN ÖDÜLLERİ:

1999 - 36.Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Duruşma filmi ile

ERCAN YAZGAN FİLM VE DİZİLERİ:

2015 - Bana Masal Anlatma (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - İffet (Dizi)

2010 - Kardelen (Sinema Filmi)

2009 -2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Talih Kuşu (TV Dizisi)

2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)

2008 - Adanalı (TV Dizisi)

2006 - Yalancı Yarim

2006 - Ahh İstanbul

2004 - Tatil Aşkları

2004 - Altın Kafes

2004 - Büyük Buluşma TV Dizisi 2003 - 2006 - Hayat Bilgisi

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2002 - Aşk Meydan Savaşı

2000 - Balalayka (Sinema Filmi)

1999 - Duruşma (Sinema Filmi)

1996 - Sevda Kondu

1994 - Kaygısızlar

1994 1993 - Yazlıkçılar

1990 - Bir Milyara Bir Çocuk (aynı zamanda yapımcı)

1989 - 2002 - Bizimkiler

1986 - Kabadayı (Sinema Filmi)

1986 - Şaka Maka (Video)

1986 - Perihan Abla

1983 - Üç İstanbul

1982 - Arkadaşım (Sinema Filmi)

1979 - Dokunmayın Şabanıma (Sinema Filmi)

1978 - Ölüm Görevi (Sinema Filmi)

1977 - Sen Aşk Nedir Bilir Misin (Sinema Filmi)

1977 - Sarmaş Dolaş (Sinema Filmi)

1977 - Tatlı Kaçık (Sinema Filmi)

1975 - İzin (Sinema Filmi)

1971 - Hüdaverdi-Pırtık (Sinema Filmi)

1963 - Susuz Yaz(Sinema Filmi)