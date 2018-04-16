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'Utanmaz' hırsız, engelli genç kızın telefonunu çaldı

Adana'da tekerlekli sandalye ile kaldırımda giden "cam kemik" hastası genç kızın telefonu bir kişi tarafından çalındı. Ayşe Cingöz, "Cep telefonum benim her şeyimdi" diyerek gözyaşı döktü.

Utanmaz hırsız, engelli genç kızın telefonunu çaldı

16 Nisan 2018 15:57
'Utanmaz' hırsız, engelli genç kızın telefonunu çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis Yücel Cingöz'ün cam kemik hastası kızı Ayşe Cingöz tekerlekli sandalye ile Atatürk Caddesi'nde kaldırımda giderken

Şehit Mustafa Sarı Alt geçidinde

arkasından yaklaşan bir kişi bacağının kenarında duran cep telefonunu alıp kaçtı. Genç kız, cep telefonunun çalınmasıyla çağlık atınca olay yerine yakın bir yerde bulunan trafik polisi olay yerine doğru koştu. Bu arada cep telefonunu çalan kişi, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Trafik polisi olayı ekiplere haber verip bir taraftan da genç kızı sakinleştirmeye çalıştı. Telefonunun çalınmasıyla şoka giren Ayşe Cingöz, polis tarafından sakinleştirildikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Cingöz, "Böyle vicdansızlık görmedim. Kaldırımdan giderken arkamdan gelen biri telefonumu alıp kaçtı. Bu engelli olmayana bile yapılmaz. Ancak bana bile yaptılar. Telefonum benim her şeyimdi bana bir şey olduğu zaman ailemi bu telefonla arıyordum gelip beni alıyorlardı. Ben şimdi ne yapacağım bu telefon benim elim ayağımdı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. 

Genç kızın feryadını gören kaldırımdan geçen bazı kadınlar da gözyaşlarını tutamadı. Polis hırsızın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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