Üvey anne şiddeti gördüğü iddia edilen 3 yaşındaki kızın öz annesi tepkili

2 yıl önce Fatma A. ile ikinci evliliğini yapan inşaat işçisi 32 yaşındaki Ali A., 3 gün önce eve geldiğinde ilk eşinden olan 3 yaşındaki kızı E.A.'yı göz çevresindeki morluk ve şişlik nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Küçük kız tedavi altına alınırken, tespit edilen cilt altında yüzeysel yaygın doku lezyonları ve çok sayıda yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğine ilişkin rapor verildi. Doktorların durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada E.A.'nın öz annesi Ayfer K.'nın geçen 15 Haziran'da polise başvurarak, eski eşi Ali A. ve onun eşi Fatma A.'dan kızına şiddet uyguladıkları iddiasıyla şikayetçi olduğu ancak çiftin adreslerinde bulunamaması nedeniyle ifadelerinin alınamadığı belirlendi. Bunun üzerine Fatma ve Ali A. çifti gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden üvey anne Fatma A., 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Fatma A. 1 aylık erkek bebeği ile cezaevine konulurken, eşi Ali A. delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A. adlı küçük kız ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınarak Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Anne Ayfer Kuzucu: "Kızımı istiyorum"

Gökçebey ilçesinde ikamet eden 27 yaşındaki Ayfer Kuzucu ise, kızına yapılanlara günler boyunca ağladığını ifade ederek, "Biz boşandık. Beni tehdit etti. Boşanmazsam kendisinden beni ölümle tehdit etti. Bana 'Evden ayrılmayacak mısın? Evden cenazen çıkacak' dedi. Bende can güvenliğimi koruyup korkumdan da kızımın velayetini verdim. Boşandıktan sonra kızım bende bir ay kaldı. Bana eski kocam 'Kıza bakıcı tuttum' dedi. Çocuğu almaya geldiğini söyledi. Sonra lafı çevirip evlendiğini söyledi. Ben de beni ilgilendirmediğini söyledim. Çocuğu benden aldıktan sonra üvey anne şiddet uygulamaya başlamış. Hamile olduğunu duydum, şu anda çocuğuyla beraber cezaevindeymiş. Benim çocuğumu da devlet kurumu almış. Geçen 15 Haziran akşamı çocuğu banyo yaptırmıştım. Bir baktım darp olayını gördüm. Sağ tarafında dört tane morluk vardı, sol bacağında bir tane, bir tane sırtında morluklar vardı. Bende bunun üzerine hastaneye gidip darp raporu aldırdıktan sonra babasından ve üvey annesinden şikayetçi oldum. Kızıma ikisinin baktığını söyleyerek, onlardan şüphelendiğimi söyledim. Çocuğu teslim etmemek için velayet davası açtım. Dava şu anda sürüyor. Hakim çocukların ikisini de bana vermiş. Kimin dövdüğünü bilmiyorum ama kim dövdüyse cezasını bulsun. Kızıma sorduğumda üvey annesinin ve babasının dövdüğünü söyledi. Bende nasıl dövdüklerini sordum. Kızım da bana 'Babam elime terlikle vuruyor, üvey annem de yüzüme tokadıyla vuruyor' dedi. Ben çocuğumu istiyorum. Kim dövdüyse cezasını çeksin. Çocuğumu almak istiyorum, çocuğumu geri istiyorum. Ömür boyu peşindeyim, bırakmam" dedi.

Onur Altındağ

