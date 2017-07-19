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‘Uyanış’ filminin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı

'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı, “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyanış filminin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı

19 Temmuz 2017 18:22

"Uyanış" filminin yapımcısı Ali Avcı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcı, sorgu işleminin ardından çıkartıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek” tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fragmandaki sahneler tepki toplamıştı

15 Temmuz darbe girişimini anlatan 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer almıştı.

Etiketler: Ali Avcı


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