Edinilen bilgiye göre olay, Küçük Dikili Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösteri düzenlediği bölgede uygulama yapan polis ekiplerine el yapımı ses bombası atıldı. Herhangi bir yaralının olmadığı saldırının ardından terör örgütü yandaşları ara sokaklara kaçtı. Saldırının ardından özel harekat ve terörle mücadele ekipleri operasyon başlattı. Atılan el yapımı ses bombası parçaları olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Bomba İmha Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ekipler, saldırının ardından ara sokaklara kaçan terör örgütü yandaşlarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, mahalle giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yapıldı. Şüpheli görülen araç durdurularak arandı.

Eren Bozkurt

