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Uygulama yapan polise çarpıp kaçtı

Adana'da trafik uygulamasında, "dur" ihtarına uymayan sürücünün polise çarpması anbean görüntülendi.

Uygulama yapan polise çarpıp kaçtı

08 Ağustos 2017 08:22
Uygulama yapan polise çarpıp kaçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, 14 Temmuz gecesi Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kız Lisesi önünde trafik denetlemesi yapan polisler, Volkan Ç.'nin (39) kullandığı 01 ALP 35 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kontrol noktasına gelen otomobil birden hızlanarak Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Akif Y.'ye çarpıp, kaçtı.

Polislerin uyarı ateşi açıp kovaladığı otomobil, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta refüjdeki yön levhalarına çarparak kaza yaptı. Sürücünün polise çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Gözaltına alınıp, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Volkan Ç.'nin 176 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memuru ise tedavi altına alındı.

Yapılan incelemede Volkan Ç.'nin daha önce de alkollü araç kullanmak hakkında işlem yapılıp bir süre ehliyetine el konulduğu belirlendi. Olayın ardından cezaevine gönderilen Volkan Ç., 6 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluşan polis memurunun ayaklarında kırıklar ve sağ diz kapağında parçalanma olduğu bildirildi.

Polis memurunun, Volkan Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına ettiği itirazın da reddedildiği öğrenildi. 

Fatih Keçe


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