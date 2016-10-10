Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saatlerinde Nevşehir terminal kavşağında meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza anı yürekleri sızlattı. B.K.’nin kullandığı otomobilin terminal kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin üzerine doğru geldiği ve polis memuru Mesut Aktan’a çarptığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, polis memuru Mesut Aktan, yerde metrelerce sürüklendi. Otomobil ise, polis memuruna çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sonrasında olay yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan polis memuru Mesut Aktan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü B.K.’nin ise gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.