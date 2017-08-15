Uyurken üzerinden kamyonet geçen kişinin görüntüleri güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Şanlıurfa sebze ve meyve halinde meydana geldi. Hüsnü G., Adana'dan yüklediği karpuzları 01 CGU 26 plakalı kamyonla Şanlıurfa halindeki Aydın A.’nın iş yerine getirdi. Kamyonun kasasındaki karpuzların indirilmesi sırasında sıcaktan bunalan şoför Hüsnü G., iş yerinin önüne kilim serip üzerinde uyudu. Bu sırada adı öğrenilmeyen bir kamyonet sürücüsü hale karpuz almaya geldi. Karpuzları kamyonetine yükleyen sürücü aracının hemen önünde kilim üzerinde uyuyan Hüsnü G.’nin üzerinden geçti.

Çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracından inen sürücü, esnafın yardımıyla kamyonetin altında kalan Hüsnü G.’yi bulunduğu yerden çıkarıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Hüsnü G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza anı ve öncesi iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.