Uyuşturucu bağımlıları için ‘Rehabilitasyon köyleri kurulsun’ önerisi

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, AMATEM’lerdeki tedavi sonrası için yine bağımlıların tedavi göreceği rehabilitasyon köyleri kurulması önerisinde bulundu. Uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi sürecinde AMATEM’lerin tek başına yetersiz kaldığını belirten Ay, ikinci aşama için rehabilitasyon köylerinin kurulması gerektiğini ifade etti. Ay, “Türkiye’nin yedi bölgesinde rehabilitasyon köyleri oluşturulmalıdır. AMATEM ve diğer özel merkezlerde tedavi edilen bağımlılar, bir süre de rehabilitasyon köylerinde tedavi edilerek bağımlılıktan tamamen kurtarılmalıdır” dedi.

Rehabilitasyon köyleri sayesinde bağımlıların uyuşturucu maddelerden uzak kalacağını söyleyen Ay, “Hatta oluşturulacak istihdam alanlarında çalışarak kendilerinin ve ailelerinin geçimini de sağlayabilmeliler. Mesleki ve manevi eğitimler de verilmelidir” diye konuştu. Rehabilitasyon köylerindeki tedavilerinin ardından evlerine dönecek olan bağımlıların adreslerini, telefon numaralarını değiştirmeleri gerektiğini ifade eden Ay, aksi halde tekrar uyuşturucu tacirlerinin iletişim kurabileceğini kaydetti.

“AMATEM’lerin sayısı arttırılmalı”

Uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi gördüğü AMATEM’lerin yetersiz kaldığına dikkat çeken Ay şunları söyledi: “AMATEM’lerin sayısı arttırılmalı ve kalitesi yükseltilmeli. Madde bağımlılığını tedavi eden özel teşebbüslerin sayısı arttırılmalı. Sigortası olsun ya da olmasın tüm masrafları devlet karşılamalı.”

“Topyekun mücadele edilmeli”

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede ülke olarak topyekun bir araya gelinmesi gerektiğine vurgu yapan Ay, “15 Temmuz hain darbe girişimi nasıl ki tüm siyasi partileri bir araya getirdiyse ülkemizin geleceğini, gençlerini tehdit eden uyuşturucu ile mücadele için de bir araya gelinmelidir. Bu mücadelenin içerisinde İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da mutlaka olmalıdır” ifadelerini kullandı.