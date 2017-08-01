Uyuşturucu bağımlıları mahalleliyi canından bezdirdi

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Rabia Hatun Mahallesi'nde bulunan harabe yerleri mesken tutan yaşları 13 ile 16 arasında değişen çok sayıda uyuşturucu bağımlısı suça sürüklenen çocuk, mahalleliyi ayaklandırdı. Mahalleyi adeta mesken tutan uyuşturucu bağımlıları mahalle sakinlerine can korkusu yaşatıyor. Markete gitmeye korktuklarını belirten vatandaşlar sözlü ve fiziki saldırıları gece-gündüz sürekli yaşadıklarını söyledi. Kendilerini rahatsız eden kişilerin uyuşturucu kullanmanın yanı sıra sattıklarını da iddia eden mahalleli, emniyet ve valilikten yardım istedi.

“Bonzai içip çocuklarımızı dövüyorlar”

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen mahalle sakinlerinden bazıları şöyle konuştu: “Bonzai kullanıyorlar çocuklarımızı dövüyorlar. Dün çocuklarımızın önünü kestiler hemen biz koştuk yanlarına. Biz rahatsız oluyoruz markete gidemiyoruz. Uyuşturucu içiyorlar genç kızlarımıza laf atıyorlar. Bahçelerimizde bonzai içiyorlar biz de bahçemize çıkamıyoruz. Çocuklarımızı dövüp ellerindeki paralarını alıyorlar. Polis çağırıyoruz alıp götürüyorlar sonra da nasıl oluyorsa çıkıyorlar. Uyuşturucu alıp camlarımızı taşlıyorlar. Bir komşumuzu sürekli rahatsız ettiler kadın artık dayanamadı taşınmak zorunda kaldı.”

“Yok mu bize yardım edecek kimse?”

Uyuşturucu bağımlıları tarafından döner bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın ise, “8 yıldır bu mahalledeyim. Geçenlerde burada oturuyorlardı ben de tam önlerinden geçerken sallamayla üstüme saldırdılar. Uyuşturucu, hırsızlık her türlü pislik var burada. Yetti artık yardım istiyoruz. Yok mu bize yardım edecek kimse” dedi.

“Bana ‘seni mermi manyağı yaparız’ dediler”

Tehdit edildiğini söyleyen bir diğer mahalle sakini ise, “Burayı mesken edinmişler. Gecenin yarısında bizleri rahatsız ediyorlar çocuğumu uyutamıyorum. Uyarmaya kalktım bana ‘seni mermi manyağı yaparız’ diye tehditvari konuştular. Nereden güç alıyorlar nasıl böyle konuşuyorlar anlamıyoruz” diye konuştu.

“Can güvenliğimiz yok”

Her zaman sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden bir diğer vatandaş da, “Can güvenliğimiz yok çocuklarımız hiçbir tarafa çıkamıyorlar. Geçen ben bunları dövmek zorunda kaldım karakolda ben suçlu çıktım. Niye dövdüm onları çünkü benim çocuklarıma saldırıyorlar. Gece yarısı balkona bile çıkamıyoruz nedir bu eşkıya dünyası mı? Mahallemiz yılların mahallesi ama sahipsiz. Burada anıt diye bir şey yaptılar orayı ne kaldırdılar ne de koruma altına aldılar. Hep orada geziyorlar bunlar uyuşmuş zaten kaba kuvvetle de yapamıyoruz. Koruma altına da almıyorlar. Polis geliyor gelmesine ama onlara bir şey yapıldığı yok ne ceza ne başka bir şey. Biz artık isyan ettik” şeklinde konuştu

Mahalledeki market sahibi bıçaklandı

Zaman zaman saldırıya uğrayan mahalleli dün yeniden büyük bir korku yaşadı. Dün akşam saatlerinde de mahalledeki market sahibiyle tartışan suça sürüklenen çocuklar ve diğer uyuşturucu bağımlıları, market sahibi E.D.’ye bıçakla saldırdı. “Dün marketimin önüne geldiler küfürlü konuşmaya başladılar. Ben de gençleri uyarmak maksadıyla dükkandan çıktım. Sonra 20 kişi kadar üzerime saldırdılar. Kafama taşla vurdular bıçağı savurdular elime geldi beş dikiş atıldı. Biz ifadelerimizden de korkuyoruz onlardan da korkuyoruz. Çünkü bu mahalleye her türlü yarayı verdiler” diyen Ensar D., “Biz mahalleli olarak tedirginiz. Her türlü uyuşturucu maddesinin pazarlandığını veya içirildiğini görüyoruz. İçtikten sonra bize hakaret edip saldırıyorlar. Bazen kimse çocuğunu okula gönderemiyor. Caminin imamına bile saldırdılar. Adam eşiyle giderken yanında eşine küfür ediyorlar. Büyük büyük bıçak çekiyorlar. Bize arkalarının olduğunu söylüyorlar biz bunları defalarca emniyete söyledik. Onlar da ‘burası umumi alan herkes gezebilir’ dediler. Onların gezme hakkı varsa bizim de yaşama hakkımız yok mu diye düşünüyoruz. Asıl biz mahalle sakinleriyiz. Sadece birileri ölmeden huzurumuzu istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, mahallelinin tepkisi üzerine sivil polis ekipleri operasyon düzenleyerek harabeler arasında uyuşturucu madde kullanan çocukları aradı.

Doğa Alca - Selçuk Kaya - Şahap Gürler