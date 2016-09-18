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Uyuşturucu bağımlısı gencin 'Beni kurtarın' feryadı

Kahramanmaraş’ta düğünlerde ve çeşitli organizasyonlarda müzisyenlik yapan 24 yaşındaki gencin arkadaş ortamında başladığı uyuşturucudan hayatı karardı.

Uyuşturucu bağımlısı gencin Beni kurtarın feryadı

18 Eylül 2016 10:29
Uyuşturucu bağımlısı gencin 'Beni kurtarın' feryadı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuklu Balcı ailesinin en büyük oğlu Suat Balcı (24), 2 yıl önce başladığı uyuşturucu yüzünden yuvasını, sonra her şeyini kaybetti.
Evli ve bir çocuk babası olan Suat Balcı'nın, uyuşturucu krizi sırasında para bulamayınca 47 yaşındaki babası Durdu Mehmet ile 40 yaşındaki annesi Duran Balcı’yı darp ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu yüzünden eşinin çocuğunu da alarak babasının evine sığındığını söyleyen anne Duran Balcı, “Oğlum uyuşturucuya düştü. Bundan kurtulmasını istiyorum. Çok zor durumdayız. Çok çabaladık ama hiçbir şey yapamadık. Yetkililerden oğlumun tedavisi için yardım bekliyorum. Eş-dost hepsi gitti. Bir eşim bir ben kaldım. Hepsi terk etti, hiç kimsemiz kalmadı. Yemek hazırlıyoruz şuraya bir lokma yiyoruz, ikinciyi yiyemiyoruz. Boğazımızdan geçmiyor. Çünkü bunu bana bir saat sonra uyuşturucu parasını nereden buluruz? Yoksa babayı dövüyor, babanın üstüne geliyor, benim üstüme geliyor, başka bir şey yok. Tek oğlum kurtulsun. Ben başka bir şey istemiyorum” dedi.

Uyuşturucu parası yüzünden oğlunun evin eşyalarını sattığını kaydeden baba Durdu Mehmet Balcı ise, “2 yıl önce oğlumu evlendirdim. Evlendikten sonra uyuşturucuya düştü. Tek amacımız bunu kurtarmak. Evinde bir tane eşya falan hiçbir şey koymadı, hepsini sattı sattı içti. Yani şimdi biz buna para yetiştiremiyoruz çok zor durumdayız, kendisinin sigortası da bitti. Günlük para istiyor bizden. Bizim kazancımız ney ki zaten. Ben ayağımdan ameliyat oldum çalışamıyorum. Evin önünde ekmek satarak geçimimizi gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Beni kurtarın”
Uyuşturucu illetinden kurtulmak için hayırseverler ve yetkililere çağrıda bulunan bağımlı Suat Balcı ise, “Uyuşturucu kullandığım için hiç kimsenin yüzüne bakamıyorum. Baksam da kendimi suçluymuş gibi hissediyorum. Bırakmayı da çok istiyorum. Müzisyendim düğünlere gidiyordum. Fabrikada çalışıyordum. Boş zamanlarımı da düğün çalarak değerlendiriyordum. Daha önce 5 yaşındaki bir çocuk bile abi diyerek yanıma gelirdi. Ama şimdi hiç kimsenin yüzüne bakacak yüzüm yok. Kriz geldiği zaman kendimi hiç iyi hissetmiyorum, sürekli onu düşünüyorum, başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Onu kullandıktan sonra bazı şeyler düşünüyorum ama iş işten geçiyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Benim tedavi olmama yardımcı olsunlar. Tekrardan bir boşluğa düşmek istemiyorum. Tedavi olduktan sonra bir iş imkanı sağlarlarsa sevinirim” dedi. 

Muhammet Özer
 


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