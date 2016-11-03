Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kız çocuğunun İhsan Sabancı Bulvarı'ndaki üst geçide çıkıp intihar etmek istediğini gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri "ölmek istiyorum" diyerek ağlayan kız çocuğunu atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra güven tim ekiplerinden bir polis çocuğun yanına çıktı. Bir süre çocukla konuşan polis onu ikna ederek intihar etmesinin önüne geçti. Üst geçitten aşağı indirilen çocuğun 17 yaşındaki E.M.M. olduğu yurtta kaldığı 2 yıl önce uyuşturucuya başlayarak bağımlı olduğu belirlendi.

Ayrıca kız çocuğunun babası Serkan M.'nin 2 yıl önce uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kız çocuğunu ise bir hafta önce yüksek dozda uyuşturucu aldığı için komaya girip hastanelik olduğu hastanede yatarken kaçtığı belirlendi.

Kız çocuğunun bugün de kokain aldığı ve artık uyuşturucu belasından kurtulamadığı için ölmeye karar verdiği belirlendi.

E.M.M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildi. Kız çocuğu babasının 2 yıl önce uyuşturucudan öldüğünü belirterek, "Annem nerede bilmiyorum. Uyuşturucu kullandım hastaneye yatırdılar. Oradan çıktım sonra buraya geldim ölmek istedim. Eroin kullanıyorum. Uyuşturucudan kurtulmak istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Kız çocuğu sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.

Kız çocuğunun yurtta kaldığı ancak bir süre önce yurttan kaçtığı ve arandığı öğrenildi.