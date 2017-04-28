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Uyuşturucu maddeden hayatını kaybeden genci kız arkadaşı teşhis etti

Kırşehir’de uyuşturucu madde kullandıktan sonra metruk bir binada hayatını kaybeden genci kız arkadaşı teşhis etti.

Uyuşturucu maddeden hayatını kaybeden genci kız arkadaşı teşhis etti

28 Nisan 2017 18:04
Uyuşturucudan hayatını kaybeden genci kız arkadaşı teşhis etti - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Nasuhdede Mahallesi 357. Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada cesedi bulunan 22 yaşındaki S.A.K.’nin, yüksek dozda bonzai kullandığı için hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gündür aranan S.A.K.'nin cesedine bir gencin ihbarı üzerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin talihsiz genç kıza ait olduğu yakın bir kız arkadaşının teşhisi ile ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan incelemede, ‘mala zarar verme ve kasten yaralama’ suçlarından 7 kaydının olduğu ifade edilen S.A.K.'nin cesedi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Enderhan Öz

Etiketler: Kırşehir, uyuşturucu


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