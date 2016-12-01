Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Fatih Aksaray Mahallesi ve civarında bulunan sokaklar üzerinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Polis ekipleri, Ç.K. (22) isimli erkek şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu maddeleri aynı bölgede bulunan iki katlı bir binanın üst katında sakladığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri Ç.K. isimli şüpheli şahıs ile Y.A. (20) ve C.D. (75) isimli şüpheli erkek şahısları yakaladı.

Polis ekipleri adreslerde ve şahıslar üzerinde yaptıkları aramalarda 2 kilo 431 gram esrar, 3 kilo 110 gram gelen tahmini 10 bin adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 7 adet fişek ele geçirdi.

Operasyon anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Tespit edilen adreslere gelen ekipler kapıları kırarak evlere girdi. Daha sonra eve giren ekipler ev her tarafını arayarak uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıslar adliyeye sevk edilirken polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.