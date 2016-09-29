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Uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çameli ve Honaz ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı

29 Eylül 2016 19:01

Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Çameli ve Honaz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve üretimi yapan şahıslara yönelik operasyonu düzenlendi. Gelen ihbarı değerlendire ekipler, 26-28 Eylül tarihlerinde 16 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin araç, ev ve üstelerinde yapılan aramalarda 10 kilogram esrar, 13 gram eroin, 2 gram kokain, 135 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, olay ile ilgili yakalanan 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Etiketler: uyuşturucu


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