Uyuşturucu parası vermeyen anneannesini öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt’ta yaşayan Yıkılmaz G. (22) isimli genç, bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucuyu kullanıyordu. İddiaya göre, bonzai bağımlısı genç, uyuşturucu satın alabilmek için anneannesinden sürekli para istiyordu. Para istediği günlerin ve para miktarının çoğalması üzerine, anneanne Sevim Görmek (70), 16 Ağustos Çarşamba akşamı kendisinden para istemeye gelen torununu bu kez geri çevirdi. Uyuşturucu parasını alamayan torun, cinnet getirerek cebindeki bıçağı çıkardı ve anneannesinin göğsüne defalarca kez sapladı.

Katil torun olay yerinden kaçarken, olay yerinde hayatını kaybeden anneanneyi, dede Bahattin Görmek saatler sonra eve geldiğinde fark etti. Cinayetin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil torunu aynı gün içerisinde Sultangazi’nin Yunus Emre Mahallesi’nde yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı torun, bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Hüseyin Coşkun