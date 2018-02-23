Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 18 Şubat Pazar günü uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda S.K. (32), S.Ç. (33), A.D. (30) ve M.Y. (30) isimli şahıslardan toplamda, 184 adet uyuşturucu hap, 4,94 gram bonzai, 2,02 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde eldilen 235 lira para ele geçirildi. A.D. isimli şahsa “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanmak” suçundan işlem yapıldı. S.K., S.Ç. ve M.Y. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. S.K. ve S.Ç. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.