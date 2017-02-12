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Uyuşturucu zanlıları 'Sedef'ten kaçamadı

Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Sedef' ile birlikte düzenlediği aramalarda 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu zanlıları Sedeften kaçamadı

12 Şubat 2017 13:34

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan çalışmalarda 48 plakalı bir aracın durdurulduğu öğrenildi. Araçta, narkotik köpeği 'Sedef' ile birlikte arama yapıldı.

'SEDEF'TEN KAÇAMADILAR

Yapılan aramalarda 'Sedef'in verdiği tepki sonrasında aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 5 kilo esrar maddesi bulundu.

Araçta bulunan S.Ç. ve C.F. yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında işlem başlatıldı. 


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