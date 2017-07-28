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Uyuşturucunun 'Ana'sı adliyeye böyle getirildi

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlar arasında "Ana" ismiyle bilinen kadın adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucunun Anası adliyeye böyle getirildi

28 Temmuz 2017 14:59
Uyuşturucunun 'Ana'sı adliyeye böyle getirildi - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve operasyon düzenlemişti. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U. (51) yakalanmıştı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirilmişti. Şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Tekerlekli sandalye ile adliyeye giriş yapan Aysel U., elindeki bastonu da basın mensuplarına fırlatarak hakaret ve küfürlerde bulundu.

Öte yandan, 18 Temmuz tarihinde Eskişehir'de düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi 'Fatih Dalgıç'ın isminin verildiği operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şahsın arandığı öğrenildi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür

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Etiketler: uyuşturucu


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