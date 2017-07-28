Uyuşturucunun 'Ana'sı adliyeye böyle getirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve operasyon düzenlemişti. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U. (51) yakalanmıştı. Şahsın evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 57 mermi ele geçirilmişti. Şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Tekerlekli sandalye ile adliyeye giriş yapan Aysel U., elindeki bastonu da basın mensuplarına fırlatarak hakaret ve küfürlerde bulundu.

Öte yandan, 18 Temmuz tarihinde Eskişehir'de düzenlenen ve 15 Temmuz şehidi 'Fatih Dalgıç'ın isminin verildiği operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan şahsın arandığı öğrenildi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür