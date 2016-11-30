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Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucuya yakalanan ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

30 Kasım 2016 22:20

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda K.Y.(17) ve yanında bulunan O.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. K.Y.'nin üzerinden bir paket bonzai, O.E.'nin üzerinden ise 12 paket bonzai ele geçti. Yaşları küçük olduğu için Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen O.E. ve K.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.E. adli kontrol şartıyla, K.Y. ise mahkemece serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
 

Etiketler: uyuşturucu


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