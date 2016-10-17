NASA’da 1 haftalık zorlu eğitim aldığını söyleyen Kayıkçı, "Askeri düzen eğitim aldık" dedi. Uzaya çıkmanın çocukluk hayali olduğu vurgusunu yapan Kayıkçı, "Uzayla ilgili bir iş yapmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Uzaya çıkacak ilk Türk olarak tarihe adını yazdıran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Halil Kayıkçı, Amerika’daki eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Kayıkçı, uzaya çıkacağı heyecanlı zaman için gün sayıyor. Kayıkçı, uluslararası bir firma tarafından açılan yarışmaya arkadaşlarının tavsiyesi ile katıldı. Yarışmada, milyonlarca başvuru arasında 107 finalist içinden ilk 23’e giren Kayıkçı, Türkiye’den uzaya gidecek ilk Türk olma unvanına kavuştu. Esnaf bir babanın oğlu olan Kayıkçı, İTÜ’de Uzay Mühendisliği bölümünde eğitimine devam ediyor. Çocukluk hayalinin peşinde koşan Kayıkçı, hayalini gerçekleştirecek olmanın mutluluğu yaşıyor.

"Uzayla ilgili bir iş yapmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) 1 haftalık zorlu eğitimini tamamlayan Kayıkçı, başından geçen süreci anlattı. Uzaya çıkmanın çocukluk hayali olduğu vurgusunu yapan Kayıkçı, "Uzayla ilgili bir iş yapmak çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Başka iş yapacağım zaman işsiz kalacağımı düşünüyordum. Uzaya gitmek, uzayla ilgili bir şey yapmak istiyordum. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Uzay Mühendisliği Bölümüne geldim. Burada mühendislik çalışması yaparken hayallerimden sürekli bahsediyordum. Uzaya mı gideceksin diye sürekli şakası yapılıyordu. Arkadaşlarım bir yarışmadan haberdar olmuşlar. Bir uluslararası firma elemeler sonucunda bir kişiyi uzaya gönderecekmiş. Bana söyledi arkadaşlar. Başta inanmadım. 15-20 kişi söyledikten sonra bir bakayım dedim. Böyle bir yarışmaya başvurdum. 2 milyondan fazla başvuru olmuş yarışmaya" dedi.

"Askeri düzen eğitim aldık"

Zorlu eğitimlerden geçtiğini söyleyen Kayıkçı, "Önce Türkiye’deki mülakatları geçtik. Fiziksel testleri geçtik. Sonra Amerika’ya gittik. 1 hafta astronotluk eğitimi aldık. 1 hafta boyunca NASA’da bir çadır kuruldu. Askeri düzen eğitim aldık. Yer çekimsiz ortamda bulunduk. Uçak kullandık. Roket yaptık. Fiziksel testlere girdik. Klasik sınavlara girdik. Onların sonucunda da en yüksek puan alan 60 farklı ülkeden gelen 107 finalist arasından en yüksek puan alan 23 kişiden biri olarak önümüzdeki yıl ülkemizi temsil edeceğim" dedi.

Uzaya 2017’de çıkacak

Uzaya çıkmak için 2017 yılını öngördüğünü söyleyen Kayıkçı, toplam 1 saatlik bir uzay deneyimi yaşayacağını aktararak, "Çıkış 3-5 dakika civarında olacak 103 kilometre. 15 dakika kadar yer çekimsiz ortamda bulunacağız. Ondan sonra daireler çizerek 30 dakika kadar iniş olacak. Toplamda yaklaşık 1 saat. Ülkemizi temsil etmek bu alanda çok önemli gerçekten heyecanlıyım. Gururluyum diyebilirim. Korkmuyorum çünkü uzay araçları yapılırken inanılmaz derecede testlerden geçiyorlar. Uçağın en az 6 ay testte olması lazım ve en az 6 ay uçuş süresine gelmesi lazım. Bunların sonunda bizim uçuşlarımız başlayacak. Gerçekten çok büyük emek var. Korkuyorum dersem onlara haksızlık etmiş olurum. Aynı gemide ben ve pilot olacak. Beraber çıkacağız" diye konuştu. Genç arkadaşlarına seslenen Kayıkçı, "Buradan gençlere seslenmek istiyorum, hayallerini büyük tutmaları, onlar için çok fazla çalışma yapmaları peşinden gitmeleri sonucunda, elbet bir gün başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Murat Delice - Mustafa Bakırhan