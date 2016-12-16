Edinilen bilgiye göre, uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Bekir A., yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Adıyaman Valiliği önüne gelerek burada yanında getirdiği bir şişe benzini üzerine boşalttı. Üzerine benzin döken şahıs daha sonra çakmakla kendini yakmak istedi. Olayı fark eden valilik görevlileri Bekir A.'yı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çabaları sonrası olay yerine gelen Valilik Özel Kalem Müdürü Murat Kılınç tarafından şahıs ikna edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir



