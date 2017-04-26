Diğer
Kategoriler

Uzmanlardan domates konservesi uyarısı

Adana’da aynı aileden 4 kişinin domates konservesi yüzünden ölmesinden şüphelenilirken, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisi Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu, konserve tüketimiyle ilgili vatandaşları uyardı.

Uzmanlardan domates konservesi uyarısı

26 Nisan 2017 09:22

Gıda zehirlenmelerine daha çok evde yapılan konservelerde rastlandığını ifade eden Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu, "Gıda zehirlenmeleri bazı mikroorganizmaların sayılarının fazla olması sebebiyle veya kendilerinin oluşturduğu toksinlerle meydana gelen bir hastalıktır. Gıda zehirlenmeleri daha çok evde yapılan konservelerden kaynaklanır. Adana’da meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin ölümüne sebep olan olay, evde yapılan domates konservesinden kaynaklanmıştır" dedi.

Konserveden meydana gelen zehirlenmede ilk belirtilerin bulantı, kusma, göz kapağını kullanamama olduğunu anlatan Korukluoğlu, "Ardından bazı organlarda felç görülür. Felce uğramış hasta kurtulsa bile tedavisi 6 ay sürebilir. Bu noktaya gelmeden mutlaka hastaneye gidilmelidir.

Bu belirtilerin başlangıcı gözlendiği andan itibaren hekime ulaşılmalıdır. Aksi takdirde sonuçları çok ağır olur. Bunu engellemek için özellikle evde yapılan konservelerden sakınmalı. Bu zehirlenme ticari satılan konservelerde çok az olmasına rağmen, konservenin son kullanma tarihine bakılmalı. İçindeki renk değişimi gözlenmeli. Konservenin kapağında şişme olmamalıdır. İlla ki ev konservesinden vazgeçemem diyenler varsa, konservenin içine tuz ve baharat koyarak mikroorganizma üremesi engellenmelidir. Bu tedbirler basit olup, sonsuz etkili değildir" bilgisini verdi. 

Burak Türker

Etiketler: domates konservesi, konserve, Mihriban Korukluoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!