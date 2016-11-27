Konuyla ilgili bilgiler veren Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Yazıcı, anne adaylarına beslenmelerine yönelik önerilerde bulundu. Yeterli ve dengeli beslenmeye hayatın her döneminde olduğu gibi gebelik döneminde de dikkat etmek gerektiğini belirten Yazıcı "Çünkü doğacak olan bebeğin sağlığı ile annenin beslenmesi arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenen anne ve bebeklerinde birçok sağlık problemine rastlanmaktadır. Artan enerji ve protein ihtiyacı karşılanmazsa anemi, diş çürükleri, osteomalasi, ödem, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebekler, bebeklerde bedensel ve zihinsel gelişim geriliği vb. sorunlar görülebilir.

Gebe bireylerin besin gereksinimi yaş, gebelik öncesi ağırlık, fiziksel aktivite, gebelik öncesi besin depolarının durumu gibi birçok etmene bağlıdır. Bunun yanında toplumda yaygın olarak bilinen gebelerin iki kişilik yemesi gerektiği algısı oldukça yanlıştır. Gebeliğe normal ağırlıkta başlayan bir bireyin ilk 3 ay ekstra enerji almasına gerek yoktur. 3. aydan sonra enerji ihtiyacı 300 kalori kadar artmaktadır. Gebelik süresince önerilen kilo artışı gebeliğe başlanılan ağırlık ile bağlantılıdır. Bu bağlamda zayıf bireyler toplam 12,5- 18 kg, normal ağırlıktaki bireyler 11,5-16 kg, kilolu bireyler 7-11 kg, şişman bireyler ise 5-9 kg almalıdır" dedi.

Gebelikte bulantıya karşı çözüm

Genellikle gebeliğin ilk üç ayında görülen bulantının, hormonal değişikliklerin sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Yazıcı "Bazı gebelerde sadece sabah bulantıları görülürken bazılarında sürekli görülebilir. Bulantıyı hafifletmek için; yemek kokularının yoğun olduğu ortamlarda bulunmayın.

Fazla baharatlı ve yağlı yemeklerden uzak durun. Sabah yataktan kalkmadan önce etimek, kraker, galeta, grissini gibi kuru besinleri tüketin.

Ara öğünlerde muz, leblebi, kraker, ayran, peynir vb. besinleri tercih edin. İçecek tüketirken öğünlerle birlikte değil öğün aralarında tüketin.

Sade makarna, patates, kraker, pirinç, meyve, sebze gibi kolay sindirilebilir karbonhidratları tercih edin" diye konuştu.

Anne adaylarına öğütler

Yazıcı, anne adaylarına ise beslenme ile ilgili olarak şu önerilerde bulundu:

"Öğün atlamayın ve az az, sık sık beslenmeye özen gösterin. Sıvı ihtiyacını karşılamak için 10-12 bardak su tüketin. Protein dengesini sağlamak için haftada 2-3 gün kırmızı et, 2-3 gün balık, 1 gün tavuk-hindi ve 1 gün kuru baklagil tüketmeye özen gösterin. Artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için günde 3-4 porsiyon süt grubu besinlerden tüketin. 2 kibrit kutusu kadar peynir ve 2 su bardağı süt-yoğurt tüketmek yerinde olacaktır. Tahıl grubu besinleri tam buğday ekmek, tam buğday makarna, bulgur gibi tam tahıllı olacak şekilde tüketin. Vitamin ve mineral açısından zengin olan meyve ve sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Günde 3-4 porsiyon meyve ve 2-3 porsiyon sebze yemeye özen gösterin.

Yemeklerde iyotlu tuz kullanın. İyotun kaybolmaması için tuzu ısı, ışık ve nemden koruyun. Tuzu yemeklere pişmeye yakın veya piştikten sonra ekleyin. Yemeklerde ağırlıklı olarak sıvı yağ tercih edin. Margarin, iç yağı ve kuyruk yağı kullanmayın. İlave şeker içeren ve rafine edilmiş gıdalardan uzak durun. Gıdalara temas etmeden önce mutlaka ellerinizi yıkayın. Açıkta satılan, içeriğini bilmediğiniz gıdalardan uzak durun. Sebze ve meyveleri çok iyi yıkayın, gerekirse sirkeli suda bekletin. Çiğ et, çiğ balık ve konserve ürünler tüketmeyin. Sigara ve alkol kullanmayın. Sigara içilen ortamlardan uzak durun."