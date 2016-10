Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Müjde İlgün, özellikle kış mevsiminde yakalanma riski artan grip ve soğuk algınlığına karşı hijyene önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Öpüşme, sarılma, tokalaşma gibi fiziksel temas gerektiren işlevlerden olabildiğince uzak durmalıyız” dedi. İlgün, grip aşısının öneminin de altına çizerek, ağır geçirilen grip ve soğuk algınlığında mutlaka hekime danışılması gerektiğini söyledi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi artması beklenen grip ve soğuk algınlığı vakalarına karşı uzmanlar uyarı ve korunma önerilerinde bulundu. Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Müjde İlgün, kış hastalıklarından korunma yöntemleriyle ilgili bilgi verdi. Kış mevsiminde en fazla mevsimsel gribe rastlanıldığını kaydeden İlgün, “Grip, bir solunum yolu hastalığıdır. Her kış ve bahar aylarında daha sık görülür. Genellikle ani bir başlangıçla yüksek ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, kuru öksürük ve boğaz ağrısıyla ortaya çıkar. Kişiden kişiye ağırlıklı olarak damlacık yoluyla, öksürme ve hapşırmayla bulaşır. Hızlıca yayılma eğilimindedir. Dolayısıyla salgınlar ortaya çıkarma konusunda oldukça yüksek bir potansiyeli vardır. Solunum yoluyla vücuda girdikten 1-2 gün sonra çoğalmaya başlar ve şikayetler ortaya çıkar. Çoğu kişi 1 hafta içerisinde ilaç tedavisine ihtiyaç duymadan iyileşir. Ancak risk gruplarında hastalık hızlı bir şekilde seyretmeye ve bazen kötü sonuçlanma eğilimi kazanabilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, altta yatan başka bir kronik hastalığı olan kişilerde bir takım komplikasyonlar sonucu hayatlarını dahi kaybedebilirler” dedi.

“Grip ve soğuk algınlığı farklıdır”

Kış mevsiminde griple birlikte soğuk algınlığı rahatsızlığının da sık görüldüğünü aktaran İlgün, konuşmasına şöyle devam etti:

”Bir de soğuk algınlığı dediğimiz bir hastalık var. Halk arasında griple oldukça sık karıştırılan ve aynı olarak algılanan bir hastalıktır. Ancak aralarında bir takım farklılıklar vardır. Soğuk algınlığı yani nezle dediğimiz hastalık, çok daha hafif seyirli bir hastalıktır. Benzer belirtilere sahip olmakla birlikte soğuk algılığında ateş baş ağrısı, vücut kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük daha nadir görünür. Bunun yanı sıra boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gibi şikayetler daha ön plandadır. En önemli ayrımlarından bir tanesi de özellikle soğuk algınlığı ayakta geçebilecek bir hastalık iken grip biraz daha bizi yatağa düşüren ve ağır seyreden bir hastalık olarak ortaya çıkar. Daha çok öksürme, hapşırma yoluyla bulaşır ya da temas edilen yüzeylere kişilerin dokunmasıyla da bulaşabilir."

Fiziksel temas ve hijyen vurgusu

Kış hastalıklarından korunmanın en önemli yönteminin fiziksel temastan uzak durmak ve hijyen olduğunu ifade eden İlgün, “Bizim için en önemli korunma yöntemlerinden bir tanesi kişiden kişiye bulaşmayı engellemek. Özellikle soğuk havalarda, öpüşme, sarılma, tokalaşma gibi fiziksel temas gerektiren işlevlerden olabildiğince uzak durmalıyız. Yüzey alanlarının çok iyi temizlenmesi ve hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Birden fazla kişinin kullandığı kapı kolları, masa, bardak gibi eşyaların yüzeyleri, bir ölçek çamaşır suyuna 9 ölçek suyun karıştırılarak elde edilen sıvıyla sıklıkla silinmesi gerekir. El hijyenine dikkat etmeliyiz. Yine tek kullanımlık mendillerin kullanılması bu hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bu hastalıklara karşı elimizi çok fazla güçlendiren bir de aşımız bulunmaktadır. Grip aşısını biz 6 aydan büyük her çocuğa, kronik hastalığı olanlara, risk gruplarına, ilk evreyi geçiren gebelere öneriyoruz. Grip aşısı her yıl tekrarlanan bir aşıdır. Her yıl yeniden grip aşısıyla bağışıklanmak gerekmektedir. Bu hastalığın elbette tedavisi vardır ama ağırlıklı olarak tedaviye ihtiyaç duymadan istirahat veya doktorunuzun önerileriyle atlatılabilir. Eğer hastalık ağırlaşacak olursa hekimler tarafından önerilen ilaçlarla hastalık önlenebilir" dedi.

Önder Aydın