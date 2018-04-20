Uzmanlardan ‘nitelikli lise’ değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz hafta ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre sınavla öğrenci alan liseler belli oldu. Sınavla öğrenci alan liselerin listesi tüm illere göre belirlenmiş oldu.

Yapılan açıklamada Merkezi Sınavın isteğe bağlı olduğunu vurgularken merkezi sınava katılmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihini 11-18 Nisan 2018 olarak açıkladı. Sınava girerek nitelikli liselere yerleşmek isteyen adayların sınav başvuruları elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullarda yapılacak. Sınavla öğrenci alacak liseler arasında Fen Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri de yer aldı.

Konuyu değerlendiren eğitim uzmanları her ilçede sınavla girilecek okul olmayabileceğini ancak olmasının şart olduğu şeklinde görüş bildirdiler. Ayrıca Koşuyolu Temel Lisesi Müdürü Erim Cerit de eğitimin özel sektöre bırakılmasının daha kalıcı çözümler sunacağını savundu.

Erim Cerit, Hatice Yılmaz, Onur Soğuk'un yorumları

Birey Eğitim Kurumları Koşuyolu Temel Lisesi Kurucu Müdürü Erim Cerit, “Ülkemizde bazı okulların nitelikli olma kriterleri nedir? Bence buna bakmalıyız. Eğitimde birey bir bütündür dolayısıyla hem eğitim hem de öğretim nitelikli olmalı. Geçmişte yapılan yanlış eğitim politikalarından ders alınacak, eğitimi yapan, bilen özel sektöre eğitim devir edilmeli ve devletin üzerinden bu yük alınmalıdır” şeklinde görüş bildirdi.

Öğretmen Hatice Yılmaz, yeni düzenlemede eskiye dönüş olduğu savunarak, “Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sistemine dönüş var. Öğrenciler artık kendi okullarında sınava girmeyecek. Başka okullarda sınav olacak. 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Puan hesaplama sistemi de değişti. TEOG’dan farklı bir puan hesaplama sistemi olacak. Öğrenciler, 15 dakika önce sınav salonlarında olacak” dedi. Öğretmen Onur Soğuk ise görüşlerini şu şekilde belirtti: “Puan hesaplaması eski yıllardaki fen liselerine giriş sınav sistemini hatırlattı. Bu sınavlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik ve Fen dersinin katsayıları arttı. Puanlar hesaplanırken bu üç ders 4 ile diğer dersler 1 ile çarpılacak.”