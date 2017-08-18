Uzmanlardan ‘sıcak’ uyarısı

Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Erdal Gezer, son günlerde yüksek sıcaklıklara maruz kalanlarda görülen sıcak yorgunluğunun birçok kişiyi etkilemeye başladığını belirtti. Sıcak yorulmas rahatsızlığının, bağıl nemin ve hava sıcaklığının etkileri birleştirildiğinde ne kadar sıcak hissettiğinizle ilişkili bir durum olduğunu kaydeden Başhekim Gezer, “Bağıl nem oranı yüzde 60 veya daha fazla ise, ter buharlaştırmayı engeller, bu da vücudunuzun kendisini soğutmasını önler. Nem oranları yüzde 90’lar veya daha fazla yükseldiğinde, ısıya bağlı hastalık riskleri önemli ölçüde artar. Sıcak yorgunluğunun genellikle dehidrasyon dediğimiz vücudun ciddi anlamda susuz kalması problemi de eşlik eder. Sıcak yorgunluğunun iki tipi vardır. Susuzluğa bağlı olanlarda halsizlik, aşırı susama, baş ağrısı ve bilinç kaybı gibi belirtiler ortaya çıkarken; vücuttaki tuz tüketiminin azalmasına bağlı olanlarda ise kusma, bulantı, kas krampları ve baş dönmesi görülebilir. Sıcak yorgunluğu, sıcak çarpması kadar ciddi olmasa da hafife alınmamalıdır” dedi.

Aşırı sıcakların daha etkili olduğu Aydın ve çevresindeki illerde sıcaklara karşı gerek kıyafet seçimi gerekse beslenme tercihlerinin mevsimin durumu göz önünde tutularak yapılmasını isteyen Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, “Yüksek sıcaklık uyarılarının yapıldığı bugünlerde özellikle dışarıda çalışanların vücut ısılarını korumaya yönelik önlemler başında bol su tüketmek gelmektedir. Hava kalitesinin düşüklüğü sıkıntıyı daha da arttırır. Bunun yanında "Isı Adası etkisi" olarak bilinen yerde, asfalt ve beton, gün boyunca ısıyı depolayıp, sadece gece yavaş yavaş serbest bırakarak daha yüksek gece sıcaklıklarına neden olur” diyerek sıcak yorgunluğunun belirtilerini; Kafa karışıklığı, susuzluk belirtisi olan koyu renkli idrar, baş ağrısı ve dönmesi, susuzluk belirtisi olan koyu renkli idrar, kas ve karın krampları ile mide bulantısı olduğunu kaydetti.

“Bol sıvı alıp bol ve açık renkli kıyafetlerle korunun”

Bu rahatsızlığa karşı 4 yaşından küçük bebeklere 65 yaş üstü yetişkinler ve kronik rahatsızlığı olanların daha hassas olması gerektiğini ifade eden Uzman Dr. Erdal Gezer, “İmkanı olanlar güneş ışınlarının etkisinin güçlü olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya çalışsın. Hafif, açık renkli, bol, rahat kıyafetler giyinin. Bol su tüketin doğal beslenin. Kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durun. Bunun yanında beslenirken de yağlı besinlerden ve kızartmalardan uzak durun. Yemeklerde zeytinyağı tüketin” dedi.