Üzülmez: 'Ligin ikinci yarısında çok farklı bir Çaykur Rizespor izlettireceğiz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor 13 günlük kamp çalışmasının ardından yaptığı iki hazırlık maçı sonrası Rize’ye dönüyor. 2 Ocak'ta Antalya'da kamp çalışmalarına başlayan yeşil-mavili ekip iki hazırlık maçı yaptı. Etimesgutspor’u 2-1'lık skorla geçen Çaykur Rizespor, Kazakistan takımlarından FC Tobal'ı da 2-0 ile geçti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Eksiklerimizi gidermemiz açısında bizim için iyi bir kamp dönemi oldu. Ligin ikinci yarısı ilk yarıya göre çok daha sert ve çekişmeli geçecek. Bizim iyi hazırlanmamız gerek, takıma yeni katılan oyuncular var ve takım içinde uyumu sağlamak zorundayız. Zaman kaybına tahammül edemem” dedi.

İki oyuncu daha transfer edilecek

Çaykur Rizespor ikinci yarısı hazırlıkları döneminde kadrosuna 3 oyuncu kattı. Gençlerbirliği'nden Galip Güzel ve Vedat Muriq’i kadrosuna katan Çaykur Rizespor, Osmanlıspor'dan eski oyuncusu Koray Altıunay’ı da kadrosuna dahil etti. Yeşil-mavili ekip transfer döneminin bitimine kadar 2 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor.

Janster'in sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor'a büyük ümitlerle gelen Jakob Janster'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Parası alamadığı gerekçesi ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası sözleşmesi feshedilen oyuncunun yanı sıra yine büyük ümitlerle alınan Edomwonyi ise Antalya kampında yer almadı. Bu oyuncu ile ilgili Çaykur Rizespor'un FIFA'ya başvuruda bulunduğu belirtildi. Diğer yandan 2 sezondur Rizespor'da forma şansı bekleyen Faruk Şimşek ise Antalya kampına katılmadı.

En çok atan Çaykur Rizespor oldu

Antalya kampını tamamlayan Çaykur Rizespor ligin ilk yarısını 3. sırada 31 puan ile tamamlarken oynadığı 17 karşılaşmada 35 gol attı. TFF 1. Ligi'nde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduran Çaykur Rizespor kalesinde ise 24 gol gördü. Çaykur Rizespor 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. TFF 1. Ligi'nde en az gol yiyen ise Ankaragücü 14 gol ile ilk sırada yer alırken en çok gol yiyen ise 38 gol ile Gaziantepspor oldu.

Rizespor dönüyor

Antalya kampında son idmanını bugün yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde Rize'ye dönecek. Yeşil-mavili ekip, yarın izin yaptıktan sonra pazartesi günü ise kendi tesislerinde çalışmalara başlayacak.

Bayram Ali Sarı

