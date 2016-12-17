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Uzungöl buz tuttu

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de yaz mevsimindeki turizm hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı.

Uzungöl buz tuttu

17 Aralık 2016 09:42

Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle yüzeyi donan Uzungöl'e kış aylarında Arap turistlerin yerine yerli turistler daha çok ilgi gösteriyor.

Uzungöl’de çok az sayıda Arap turistin olduğunu ve onların da soğuk hava nedeniyle otellerdeki odalarından dışarıya çıkmadığını dile getiren esnaf Hüseyin Yeşilyurt, “Uzungöl’ün en güzel zamanı kışın yaşanıyor. Şuanda genellikle yerli turist geliyor. Çok az sayıda Arap turistimiz var. Yerli turistte hafta sonları geliyor. Uzungöl bizim için bulunmaz bir nimet. Buna sahip çıkmamız lazım. Şuanda kış turizmini canlandıracak bir etkinlik yok. Ama inşallah olacak. Teleferik projelerimiz var” dedi.,

KTÜ Hukuk Fakültesi öğrenci Reyhan Kesim ise Uzungöl’ün eşsiz bir manzarası olduğunu belirterek, “Güzel havada Uzungöl’ü görmek için geldik. Sivaslı olduğum için soğuğa alışkınım ama burası çok soğuk. Yine de mutluyuz eşsiz bir manzarası var. İlk defa geliyorum fazlasıyla hayran kaldım” şeklinde konuştu.
Uzungöl’de aşçılık yapan Osman Keskin de daha önce Avusturya’nın en önemli turizm merkezlerinden Alp Dağları'nda çalıştığını vurgulayarak “Uzungöl’de kış aylarında etkinlik olmadığı için sessiz kalıyor. Ben Avusturya Alpleri'nde çalıştım. Orada kışın yaz aylarından daha hareketli geçiyor. Buraya gelen 3 gün sonra sıkılıyor. Herhangi bir etkinlik yok. Fazla Arap turist yok olanlar da soğuk havalara alışık olmadıkları için otellerden çıkmıyor” ifadelerini kullandı.


 Ozan Köse


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