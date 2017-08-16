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Vagner Love, 2 yıl daha Alanyaspor'da

Alanyaspor, Süper Lig’de geçen sezon 23 golle gol kralı olan Brezilyalı yıldız futbolcu Vagner Love ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.

Vagner Love, 2 yıl daha Alanyasporda

16 Ağustos 2017 12:25

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu , “Gol kralımızla 2017-2018 sezon sonuna kadar olan sözleşmemizi 2020 yılına kadar uzattık. Kendisine ve menajerlerine teşekkür ediyoruz. Vagner ile birkaç aydır görüşmelerimiz sürüyordu ve bizlere Alanya’da kalmak istediğini iletti. Biz de yönetim kurulumuzla birlikte kendisinin Alanya’da kalmasını istedik. Camiamıza ve kendisine hayırlı uğurlu olsun. Kendisine camiamız adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah geçen seneki başarısının üzerine koyacaktır” dedi.

Love: “Sözleşme imzaladığım için çok mutluyum”

Brezilyalı golcü Vagner Love ise, Alanyaspor forması altında yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan, yönetim kurulu ve tüm kulüp çalışanlarının sözleşme yenileme sürecinde çaba gösterdiğini belirten Vagner Love, "Hepsine çok teşekkür ederim. Bu karşılıklı bir çabaydı. Çok mutluyum. Babam, avukatım ve menajerim burada ve hepsi çok mutlu. Çünkü önümüzde kazanacağımız başarılar ve yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Uyumadan çaba gösteren kişilere de çok teşekkür ederim. Çok çabalayan insanlar var. Onlara bir kez daha çok teşekkür ederim. Hepimiz her şeyin daha iyisini, geçen senenin daha iyisini yapmak üzere buradayız" diye konuştu. 

Erdal Anak

Etiketler: ALANYASPOR, Vagner Love


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