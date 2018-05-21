Vagner Love ve Eto'o'ya transfer yaramadı

Antalyaspor’un eski yıldızı ve kaptanı Samuel Eto’o devre arasında takımdan ayrılarak bedelsiz şekilde Konyaspor’a transfer oldu. Takımdan ayrılan Kamerunlu oyuncunun yeni takımı ligin sonuna kadar küme düşme tehlikesi yaşadı ve ligi Antalyaspor’un 2 puan gerisinde düşme hattının 1 basamak üzerinde tamamladı. Tecrübeli futbolcu Antalyaspor’da son sezonunda çıktığı 15 müsabakada 6 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı. Yıldız futbolcu bu müsabakaların 12’sinde 90 dakika sahada kaldı. Ligin ikinci yarısında Konyaspor’la çıktığı 13 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koysa da bu maçların hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Samuel Eto’o 2.5 sezon formasını giydiği Antalyaspor’da 77 maça çıkmış ve 44 gol atıp 14 de asist yapmıştı.

Vagner Love’ye Beşiktaş yaramadı

Bir diğer Akdeniz ekibi olan Aytemiz Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love ise 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş’a imza atmıştı. Geçen sezon attığı 23 golle ligde gol kralı olan golcü oyuncu bu sezon ise turuncu-yeşilli forma ile çıktığı 14 maçta 10 gol ve 3 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti. Bu maçların 13’ünde 90 dakika sahada kaldı. Yeni takımı Beşiktaş’ta ligin ikinci yarısında 10 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 13 kez siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncu ligde 3, Şampiyonlar Ligi’nde ise 1 gol atabildi. 33 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla hiçbir maçta 90 dakika forma giyemedi.

Vagner Love 1.5 sezon formasını terlettiği Aytemiz Alanyaspor’da 44 maçta 34 gol, 6 asistlik performans sergiledi.