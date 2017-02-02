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Vahşet kurbanı Sinem'in cenazesini kadınlar taşıdı

üçükçekmece’de eşi tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin’in cenazesi, İkitelli Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Tokat’a gönderildi. Gözyaşlarıyla uğurlanan Şahin’in cenazesi kadınlar tarafından taşındı.

Vahşet kurbanı Sinemin cenazesini kadınlar taşıdı

02 Şubat 2017 22:35
Vahşet kurbanı Sinem'in cenazesini kadınlar taşıdı - Tıkla İzle

Küçükçekmece’de dün eşi tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin’in cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumundan alınarak İkitelli Cemevi'ne getirildi. Burada akşam namazı sonrası yapılan cenaze töreninin ardından Şahin’in cenazesi gözyaşları arasında cemevinden çıkartılırken, tabutu kadınların taşıdığı görüldü. Gözyaşları ile uğurlanan Sinem Metin Şahin’in cenazesi daha sonra defnedilmek üzere otobüsle memleketi Tokat’a gönderildi. Öte yandan bir grup kadın akşam saatlerinde Şahin’in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı. 

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3. Sakarya Sokak'ta meydana gelen olayda Mustafa Şahin, boşanma aşamasında olduğu eşini takip ederek, barışmak için konuşmak istemişti. Konuşma sırasında eşiyle tartışan Mustafa Şahin, yanında getirdiği tabanca ile eşi Sinem Metin Şahin’i vurup intihar etmişti. 

Etiketler: Sinem Metin Şahin


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