VakıfBank, yenilgisiz liderliğini korudu

Son FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında, evinde ağırladığı Rus temsilcisi Dinamo Moskova’yı 3-2 yendi ve D Grubu’nda namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, zorlu rakibini 22-25, 25-18, 25-11 ve 21-25 ve 15-9’luk setlerle geçti.

Karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-22 kazandı. İkinci sette, ilk teknik molayı 8-2 önde geçen VakıfBank, ikinci teknik molayı da 16-13’lük avantajla tamamladı. Sarı-siyahlılar ikinci seti 25-18 kazanıp durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-8’le önde tamamlayan VakıfBank, seti ise 25-11 kazandı: 2-1. Dördüncü seti 25-21 kazanan Dinamo Moskova skora denge getirse de son sözü VakıfBank 15-9’la söyledi ve maçı da 3-2 kazandı.