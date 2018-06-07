VakıfBank'tan Kaptan Gözde Kırdar'a duygusal mesaj

Sarı-siyahlı kulüp, "Sen Bu Ailenin Gözde'sisin" başlıklı duygusal bir mesajla efsane kaptana teşekkür etti. Türk sporunun yetiştirdiği en önemli voleybolculardan olan Gözde Kırdar, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Top Teams Kupası, 1 Challenge Kupası, 6 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu kazandı.
Altyapısından yetiştiği VakıfBank Spor Kulübü'nde 1999 yılından bu yana aralıksız forma giyen kaptan Gözde Kırdar, aktif voleybol kariyerini noktalama kararı aldı. 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı başarıyla terleten smaçör, geçtiğimiz sezon kazanılan 4 kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley) kariyerini zirvede noktaladı. VakıfBank, sarı-siyahlı formayla 20 kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Gözde Kırdar'a "Sen Bu Ailenin Gözde'sisin" başlıklı duygusal bir mesajla teşekkür etti.
İşte VakıfBank Spor Kulübü'nün teşekkür yazısı:
"1999 yılında VakıfBank Spor Kulübü'nün kapısından girdin
Camiamızla özdeşleşen kimliğin, çalışkanlığın, azmin, güçlü ve pes etmeyen karakterinle tüm sporseverlerin gönlünde taht kurdun...
Dile kolay tam 19 koca yıl
Bu 19 yılda birlikte nice kupalar ve nice zaferler yaşadık
2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Top Teams Kupası, 1 Challenge Kupası, 6 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu
Voleybol takımımızın sayısız başarısında takımın kaptanı oldun...
İnandığın yolda yılmadan bizimle birlikte yürüdün...
Sen, 'dünyanın en şanslı insanıyım' derken
Biz de 'dünyanın en şanslı Kulübüyüz' diyorduk
Şimdi yollarımız ayrılıyor olsa da hatıran bizimle bâki
Biliyoruz ki her daim kalbinde VakıfBank'ı taşıyacaksın
Yolun açık olsun Kaptan
Sen bu ailenin 'Gözde'sisin
Ailen;
VakıfBank Spor Kulübü"