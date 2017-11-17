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Valbuena ve Isla’sız ilk maç

Fenerbahçeli futbolcular Valbuena ve Isla, Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncular sarı-lacivertli forma ile ilk kez forma giymeyecek.

Valbuena ve Islasız ilk maç

17 Kasım 2017 11:16

Fenerbahçe, ilk kez iki yıldızından yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Marsilya’dan transfer ettiği Mathieu Valbuena ve Cagliari’den kadrosuna kattığı Mauricio Isla Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçında sakatlıkları nedeniyle ilk kez forma giyemeyecek. Geride kalan 11 haftada ilk 11 de başlayan yıldız futbolcular, 11 haftada oynanan müsabakalarda Valbuena 3 gol ve 4 asistlik performans gösterirken, Mauricio Isla ise 2 asistle oynamıştı. Ligin 11. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 10. dakikasında sakatlanıp oyunu terk eden Valbuena'dan sonra maçın 37. dakikasında Isla sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 

Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: fenerbahçe, Mauricio Isla, Valbuena

 

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