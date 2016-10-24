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Vali açıkladı: Vekilin aracında KCK’lı yakalandı

Muş Valisi Seddar Yavuz, 2’si köy muhtarı 3 kişinin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığını ve Muş milletvekilinin aracında da KCK’nın sözde Muş temsilcisinin yakalandığını söyledi.

Vali açıkladı: Vekilin aracında KCKlı yakalandı

24 Ekim 2016 14:11
Vali açıkladı: Vekilin aracında KCK’lı yakalandı - Tıkla İzle

Öğretmenevi’nde katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Seddar Yavuz, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin ifşa edilmesi nedeniyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Bostankent köyü civarında bir aracın içerisinde 2 terör örgütü mensubunun taşındığının haber alındığını belirtti. Bahse konu aracın güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına uymadığını ve güvenlik güçlerine ateş açıldığını hatırlatan Vali Yavuz, "Çıkan çatışmada bir terörist ölü olarak ele geçirilmiş ve araç içerisinde bulunan şoför ile bir muhtar da yaralı olarak ele geçirilmişti. Daha sonra yapılan çalışmalar içerisinde 2 muhtarın terör örgütü mensuplarıyla işbirliği içerisinde olduğu, bunlara yardım ettiği tespit edilmiş ve tutuklanmıştır, ayrıca aracın şoförü olan şahıs da tutuklanmıştır" dedi.

"SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME AYRICALIĞI VERMEZ"
14 aydır terörle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Vali Yavuz, "İlimizde terör örgütleriyle etkin mücadele devam etmektedir. Milletimizin birliğine, bayrağımıza, vatanımıza kast eden hainler ve bunların işbirlikçileri gerekli cevabı alacaklardır. Nitekim 14 aydır hepsi bu cevapları alıyor. O yüzden özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden makamlarda bulunan insanların devlete sadık olmaları beklentimizdir. Seçilmiş olmak hiçbir zaman suç işleme ayrıcalığını vermez" diye konuştu.
Bingöl’den Muş’a atanan sözde KCK temsilcisinin Muş milletvekilinin aracında yakalandığını açıklayan Yavuz, "Yine nitekim Bingöl’de meydana gelen patlamayla ilgili olarak da ilimizde KCK temsilcisi olarak atanan bir kadın, dün itibariyle gözaltına alınmıştır. Maalesef bu kadın da Muş milletvekilinin aracında gözaltına alınmıştır. Dolayısıyla biz diyoruz ki, siyasi partiler legal siyaset yapmalıdır, hukuka uygun hareket etmelidir. Böyle patlamayla, bombalı eylemlerle ismi geçen insanlarla aynı karede ve aynı araçta bulunmamalıdır" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Muş Valisi Seddar Yavuz


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