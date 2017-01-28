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Vali Dağlı: Hedef Arap ülkeleri

Vali Zülkif Dağlı, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Düzce’nin turizmde tanıtımı için Arap ülkelerini hedeflediklerini söylerken, Dubai’de Nisan ayı sonunda açılacak fuara Düzce’nin de katılacağını bildirdi.

Vali Dağlı: Hedef Arap ülkeleri

28 Ocak 2017 11:36

Düzce Valisi olarak ilk fuarına katılan Vali Zülkif Dağlı, “Gurur duydum, tüm ilçelerimizle birlikte ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz” derken, yeni bir tanıtım atağından söz etti. Dubai’de nisan ayında düzenlenecek fuara Düzce’nin de katılacağını aktardı.

Vali Dağlı, “Bizim için önemli olan turizm. İstediğimiz bira daha üst gelir grubuna hitap eden gelir tarzı. Düzce’nin bunu hak ettiğini ve turizm cazibesi olduğunu zaten açıktır. Biz de burada olduğumuz sürece elimizden geldiği kadar tanıtımını yapmak suretiyle, tanıtıma ihtiyacımız var. Ben iyi gittiğimizi düşünüyorum. Nisan ayının sonu itibariyle Dubai turizm fuarında ilimiz adına bir stant açmak suretiyle ilimizi tanıtacağız, girişimlerimiz başladı. Hedef kitlemiz yurt dışında Arap ülkeleri” dedi. 

Ali Yıldız

Etiketler: Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı


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