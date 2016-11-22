Vali Vasip Şahin, Bayrampaşa'da yangının meydana geldi iş merkezinde incelemelerde bulundu. İtfaiye yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vali Şahin. yangının 10.25'te çıktığını, 10.29'da ise itfaiyenin müdahale ettiğini vurgulayarak, "İş yeri plastik aksam ürettiği için söndürmek kolay değil. Şu anda kontrol altında. Söndürme ve soğutma çalışmaları bir müddet daha devam edecek. Hastaneye intikal eden 12 vatandaşımız var. Bunlardan 1 tanesinin durumu diğerlerine göre müdahale edilmesi gereken bir durum. Diğerleri hafif. Yangına 71 araç 148 personelle müdahale ediliyor. Gerekirse itfaiye helikopteri kullanılacak. Gerek yangının biçimi, gerek dumaz yoğunluğu nedeniyle değerlendirme aşamasındalar" ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle bir okulun tatil edildiğini de vurgulayan Şahin, "Kaymakamlığımız bizimle görüşerek bir okulumuzda eğitime ara verdirdi. Tedbir amaçlıydı. Okula yansıyan yangınla ilgili bir durum yok. Tedbiren yapıldı. Eğitime yarın devam edilecek" şeklinde konuştu.

Vali Şahin, yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmaları ardından yapılacak incelemelerle belirleneceğini kaydetti.