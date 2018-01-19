Vali Yıldırım: Yaralıların hayati tehlikesi yok

Muş-Bingöl karayolunda meydana gelen feci kazada yaralananlar Muş ve Bingöl’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Muş Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, yaralıların durumlarıyla ilgili İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu’dan bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aziz Yıldırım, kazanın saat 08.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Vali Yıldırım, "Sabah saat 08.00 dolaylarında Hatay’dan gelmekte olan ilimize ait bir firmaya ait otobüs, Solhan’ı geçtikten sonra kaza yapmış. Ne yazık ki vefat eden 6 kardeşimiz var, bunun dışında da 20’si devlet hastanemizde, 2’si özel hastanemizde, 7’si de Solhan Devlet Hastanesinde olmak üzere 29 yaralımız var. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok. Tedavi edilecekler, çok kısa sürede şifa bulup ayağa kalkacaklar diye umut ediyoruz. İnşallah bundan sonra öyle kazalarla karşılaşmayız. Bütün yolcularımız, bütün vatandaşlarımız güvenli bir şekilde bir ilden bir başka ile giderler. Öyle ümit ediyoruz, bu son olsun" dedi.

"YOLLARIN KRALI OLMAZ,YOLLARIN KURALI OLUR"

"Başbakanımızın her zaman söylediği bir şey var, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur" diyen Vali Yıldırım, "Onun için mutlaka bütün seyahat edenler, direksiyon başına geçenler, karayoluna çıkanlar mutlaka kurallara uymak durumundalar. Buradaki kaza en ince ayrıntısına kadar incelenecek. Burada yaralılarımızı ziyaret ettik. İnşallah bu son olsun diyorum" diye konuştu.

Gazetecilerin kazanın nedeniyle ilgili sorusunu da cevaplandıran Vali Yıldırım, incelemelerinin devam ettiğini belirterek, "Orada netice itibariyle kış şartları var. Bunu inceliyoruz, olayın sebebi aydınlığa kavuşacak. Ondan sonra açıklama yapmak daha doğru oluyor. Orada yoğun bir kar yağışı var ama bunun sebebini sadece yağışa bağlamak doğru olmaz. Şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Nejdet Armağan - Uğur Ulu