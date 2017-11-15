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Van jandarmadan ikinci dalga gümrük operasyonu

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan ikinci dalga gümrük operasyonunda 10 iş adamı gözaltına alındı.

Van jandarmadan ikinci dalga gümrük operasyonu

15 Kasım 2017 12:37

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gümrük operasyonları devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Eylül 2017 tarihinde aralarında Saray ilçesi Kapıköy Gümrük Müdürlüğünde görevli personelin de bulunduğu şebekeye yönelik olarak, Van merkezli 12 ilde operasyon icra edilmiş, bu operasyonda gıda yüklü araçların ülkeye girişi esnasında eksik ve sahte evrakla işlem yapan ve bu işlem karşılığında menfaat temin eden ve rüşvet suçlarını işleyen 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Bu operasyonun devamında; şebekenin sivil ayağının çökertilmesi maksadıyla 14 Kasım 2017 tarihinde ikinci kez düğmeye basıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 3 ilde 14 şüpheliye yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda; yurt dışından temin ettikleri gıdaları, bazı gümrük personeline rüşvet vererek, gümrük vergisi ödemeden ülkeye sokan ve bu sayede yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ederek zenginleşen 10 işadamı gözaltına alındı.

Böylece, operasyonda gözaltına alınan ve soruşturma başlatılan şüpheli sayısı 33’e yükseldi. Firarda bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürülüyor. Devletin vergisini, dolayısıyla halkımızın ekmeğini ve emeğini çalmaya çalışan, bu suretle yüksek miktarlarda kazanç elde eden organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edilecek" denildi.

Şükrü Akyüz
 

Etiketler: van

 

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