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Van ve Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit 11 yaralı

Van Başkale ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi. Saldırılarda Şemdinli ilçesinde 4 askerden biri şehit olurken 11 asker de yaralandı.

Van ve Hakkaride hain saldırı: 1 şehit 11 yaralı

14 Ekim 2016 10:02
Van ve Hakkari'de hain saldırı - Tıkla İzle

Van Başkale ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından hain saldırı düzenlendi. 

Başkale'de hain tuzak: 8 asker yaralı

Alınan bilgilere göre, olay sabah saatlerinde Albayrak bölgesindeki Yavuzlar köyü yakınlarında meydana geldi. Sınır karakoluna giden askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 8 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'a sevk edilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Şemdinli’deki patlamada bir asker şehit oldu

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Üstünağaç mezrası yakınlarında askerin aracın geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği patlayıcı infilak ettirilmişti. Patlama sonucu yaralanan 4 asker, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralı askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen şehit düştüğü belirtildi.

Etiketler: hakkari, van


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