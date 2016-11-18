Edinilen bilgilere göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Özel Harekat polisleri, Çelebibağ Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi. Polisin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 kadın PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, 3 özel harekat polisi ise atılan bombayla hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polisler Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınırken bölgede operasyon sürüyor.