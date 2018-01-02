Van’da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu 1. Sokak üzerinde yaya ilerleyen M.A. isimli şahsın elinde bulunan poşette 65 adet, Bahçıvan Mahallesi Soydan Kavşağı’nda yaya ilerleyen K.O. isimli şahsın elinde bulunan poşette ise 20 adet olmak üzere toplamda 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirdiği belirtildi.

Olayla ilgisi olan M.A. ve K.O. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.