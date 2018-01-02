Diğer
Kategoriler

Van’da 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Vanda 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

02 Ocak 2018 14:27

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu 1. Sokak üzerinde yaya ilerleyen M.A. isimli şahsın elinde bulunan poşette 65 adet, Bahçıvan Mahallesi Soydan Kavşağı’nda yaya ilerleyen K.O. isimli şahsın elinde bulunan poşette ise 20 adet olmak üzere toplamda 85 adet kaçak cep telefonu ele geçirdiği belirtildi.
Olayla ilgisi olan M.A. ve K.O. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi. 

Etiketler: kaçak telefon, van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç