Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde silahlı şahısların olduğu ihbarını alan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evde bulunanlara teslim olun çağrısı yapıldı. Polisin teslim olun çağrısına silahla karşılık veren PKK'lı teröristler ile polis arasında çıkan çatışma sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çatışma bölgesine tedbir amaçlı sevk edilen ambulanslarla ise operasyon tamamlanınca normale döndüler.