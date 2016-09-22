Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Van'da eylem hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da eylem hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde eylem hazırlığı içinde olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Vanda eylem hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

22 Eylül 2016 08:02

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde silahlı şahısların olduğu ihbarını alan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evde bulunanlara teslim olun çağrısı yapıldı. Polisin teslim olun çağrısına silahla karşılık veren PKK'lı teröristler ile polis arasında çıkan çatışma sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çatışma bölgesine tedbir amaçlı sevk edilen ambulanslarla ise operasyon tamamlanınca normale döndüler. 

Etiketler: eylem hazırlığı, terörist, van


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!