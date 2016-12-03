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Van’da Ivana Sert izdihamı

Yeni Van AVM tarafından organize edilen İvana Sert söyleşi ve imza töreninde izdiham yaşandı.

Vanda Ivana Sert izdihamı

03 Aralık 2016 18:35
Van’da Ivana Sert izdihamı - Tıkla İzle

Sadece Van'ın değil bölgenin cazibe merkezi olan Van AVM, ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Desteklediği kültür ve sanat aktivitelerinin yanı sıra düzenlediği etkinliklerle kentteki sosyal hayatı hareketlendiren Van AVM, Türkiye'nin ünlü moda tasarımcısı Ivana Sert’i konuk etti. Vanlıların yoğun ilgisi ile karşısında şaşkınlığını dile getiren moda tasarımcısı Sert, “Bu Van’a ikinci gelişim. Van’a ve sizlere bayıldım. Bugün sizlerin gösterdiği ilgi, beni çok mutlu etti” dedi.

Söyleşinin ardından kalabalığın imza almak istemesi alanda izdihama neden oldu. Gördüğü izdiham karşısında ünlü moda tasarımcısı Ivana Sert, alanı terk etmek zorunda kaldı. Program sonrasında bir açıklamada bulunan Ivana Sert, bölge insanının çok değerli ve sıcak kanlı olduğunu belirterek, ”Bu bölgeyi çok seviyorum. İnsanlar o kadar değerli ve sıcak ki, bu ilgiyle hiçbir yerde karşılaşmadım. Duygularım çok yükseldi ve heyecandan sahnede titredim. Beni bu kadar seven herkese teşekkür ediyorum. Van benim için başka bir şeydi, bu gün bunu tekrar yaşadım” dedi.

Vanlıların yoğun ilgisi karşısında izdiham yaşandığını ve bu nedenle programını yarıda kestiğini ifade eden Sert, “Sahnemiz büyük değildi. Herkes beni görmek, fotoğraf çekmek istedi. Bu durum karşısında maalesef sahne çökmeye başladı. Bende mecburen programı yarıda bıraktım. Bu kadar güzel insanı görmek beni çok mutlu etti. Biraz daha kalsaydım çok daha da mutlu olacaktım. Ama salonun küçüklüğünden dolayı erken bitti” ifadelerini kullandı.

Van insanının bakımlı insanlar olduğunu ve rengarenk giyindiğini de sözlerine ekleyen Sert, “Şu an o kadar mutluyum ki ne diyeceğimi bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ivana Sert’i görmek için gelen vatandaşlar ise ünlü moda tasarımcısını çok sevdiklerini ve sürekli onu takip ettiklerini söylediler. 

Atilla İdiz

Etiketler: Ivana Sert, van


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