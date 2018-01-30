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Van’da trafik kazası: 8 ölü

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Vanda trafik kazası: 8 ölü

30 Ocak 2018 09:00
Van’da trafik kazası: 8 ölü - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre kaza, sabah 07.00 sıralarında Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 DH 165 plakalı tır ile 65 EN 541 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, Z.Ç. ile S.B. yaralandı. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren kazada yaralananlar ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

Engin Ertürk
 

 

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